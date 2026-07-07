تراجع الذهب والفضة بعد انتعاشة قصيرة في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انتعاشة قصيرة سجلها المعدنان خلال الأيام الماضية، تزامناً مع بلوغ الذهب في الأسواق العالمية أعلى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، قبل أن يعاود التراجع دون مستوى 500 درهم في السوق المحلية.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى نحو 497.25 درهماً، متراجعاً بنحو 3.75 دراهم مقارنة بآخر تعاملات، فيما هبط عيار 22 إلى 460.50 درهماً، وعيار 21 إلى 441.50 درهماً، كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 7.15 دراهم، متأثراً بتراجع أسعارها عالمياً.

الذهب

عيار 24: 497.25 درهماً

عيار 22: 460.50 درهماً

عيار 21: 441.50 درهماً

عيار 18: 378.50 درهماً

الفضة

الجرام: 7.15 دراهم

الأونصة: 222.43 درهماً

الكيلوغرام: 7151.29 درهماً