لماذا تراجعت جاذبية الذهب كملاذ آمن؟

تتأثر أسعار الذهب ارتفاعاً وانخفاضاً بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، ويأتي ضعف الإقبال على الذهب في هذه الفترة بسبب صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبوادر اتفاق تجاري أمريكي صيني بعد حل بعض القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة وقلة الطلب على المجوهرات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم): إن "هناك تراجعاً في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر".

حرب 12 يوماً

ولا يزال وقف إطلاق النار بعد حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل وإيران صامداً رغم وجود بعض المخاوف، ما حدا بالمعدن الأصفر إلى الهدوء، بسبب فتور الطلب عليه كملاذ آمن، لكن ضعف الدولار وتراجعه قلل من خسائر المعدن النفيس.

وقال توني سيكامور المحلل في آي جي ماركتس إن الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

اتفقاق الصين وأمريكا

ومن عوامل ضعف الإقبال على الذهب التوصل إلى إطار عمل تجاري بين الصين الولايات المتحدة، حيث ستقوم بكين بتوريد المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في كل شيء، بدءاً من توربينات الرياح ووصولاً إلى الطائرات النفاثة إلى أمريكا.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين "ستراجع وتوافق على الطلبات المؤهلة لتصدير السلع الخاضعة للقيود وفقاً للقانون، وأن الجانب الأميركي سيلغي التدابير التقييدية، التي لم تحددها الوزارة.

كما قالت الصين أنها ستفرض رقابة أكثر صرامة على مادتين كيميائيتين يمكن استخدامهما في تصنيع الفنتانيل، في خطوة بدت كغصن زيتون موجه للولايات المتحدة قد يساعد في الحفاظ على الهدنة التجارية الهشة بين البلدين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر.

كذلك استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة أملاً في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجاً على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية عزز من تراجع الطلب على الذهب.

طلب المجوهرات

وشهد الطلب على المجوهرات في الربع الأول من 2025 تراجعاً ملموساً عالمياً بسبب ارتفاع أسعار الذهب، إذ تأثر المستهلكون بالتكلفة، بينما ارتفع الطلب الاستثماري والعرض الرسمي .

ففي الصين سجل شهر مايو انخفاضاً بنسبة 35% في شراء الذهب من سوق SGE مقارنة بالشهر السابق.

كما ساهم ارتفاع أسعار الذهب في الفترة السابقة في خفض الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل حاد في بيئة الأسعار القياسية، حيث وصلت الطلب إلى أدنى مستوياته منذ توقفه بسبب جائحة كوفيد في عام 2020.