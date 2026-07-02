الذهب يواصل مكاسبه وسط بيانات وظائف ضعيفة وتراجع النفط





واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس بعد أن ​سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في ‌أكثر من أسبوع ​في الوقت الذي يعمل فيه المستثمرون على تقييم بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع ووسط دعم إضافي يتلقاه المعدن النفيس من انخفاضات أسعار النفط.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4063.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠0103 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل 4114.99 دولار للأوقية أمس الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو . ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة ‌إلى 4075.60 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة (إيه.دي.بي) للأبحاث أن القطاع الخاص أضاف 98 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ‌زيادة غير معدلة بلغت 122 ألفا في مايو .

‌وتراجعت أسعار النفط بعد أن اختتمت إيران والولايات ‌المتحدة أمس الأربعاء جولة من ‌المحادثات غير المباشرة التي ركزت على مضيق هرمز، لكنها لم تحرز تقدما يذكر نحو ​إحلال سلام دائم.

ومن شأن ​ارتفاع أسعار النفط وقوة سوق ⁠العمل أن يفاقم المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أنه يتم النظر عادة للذهب على أنه أداة ​للتحوط ⁠في أوقات التضخم ⁠المرتفع فإنه يفقد جاذبيته إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي ⁠فإن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 64 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار ‌السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي يمكن أن تساعد في ​توقع تحركات الذهب على المدى القريب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 59.76 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1583.05 دولار، وصعد سعر ​البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1223.80 ‌دولار.