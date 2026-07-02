أسعار الذهب في الإمارات.. نصف عام من المد والجزر

عيار 24 يفقد 184 درهماً من قيمته بانخفاض نسبته 27%

مكاسب قياسية في يناير بدعم استمرار الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن

شهدت أسعار الذهب في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، تقلبات استثنائية، بعدما بدأت العام عند مستويات تاريخية غير مسبوقة، قبل أن تدخل في موجة تصحيح واسعة خلال الأشهر التالية، متأثرةً بتغيرات السياسة النقدية العالمية، وقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة بعد موجة الصعود القياسية التي شهدها المعدن النفيس في بداية العام.

وخلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية يونيو، سجل جرام الذهب عيار 24 أعلى مستوى له عند 664.50 درهماً في نهاية يناير، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 480 درهماً بنهاية يونيو، فاقداً أكثر من 184 درهماً من قيمته، بما يعادل انخفاضاً بنسبة 27%، كما بلغ عيار 22 أعلى مستوى له عند 615.50 درهماً، قبل أن ينخفض إلى 445 درهماً مع نهاية يونيو.

مكاسب قياسية في يناير

استهل الذهب عام 2026 بأداء قوي مدعوماً باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي خيمت على الاقتصاد العالمي، وأسهم ذلك في دفع الأسعار إلى مستويات تاريخية، حيث بلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 664.50 درهماً، بينما سجل عيار 22 سعر 615.5 درهماً، وعيار 21 أكثر من 587 درهماً، في حين اقترب عيار 18 من سعر 503 دراهم، وهي أعلى مستويات شهدها السوق خلال النصف الأول من العام.

فبراير ومارس بداية التصحيح

وبدأت موجة الصعود تفقد زخمها خلال فبراير الماضي، إذ راوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 590 درهماً و622 درهماً.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار، وعودة اهتمام المستثمرين بالأصول الأعلى مخاطرة، إضافة إلى بدء عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي سجلها الذهب في يناير.

وواصل الذهب تحركاته المتقلبة خلال مارس، ليستهل الشهر عند نحو 650 درهماً لعيار 24، قبل أن يتراجع تدريجياً مع تنامي توقعات إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ليهبط من جديد في نهاية الشهر.

تراجع تدريجي في أبريل ومايو

وشهد شهر أبريل استمرار موجة التصحيح؛ إذ تحرك جرام الذهب عيار 24 قرب مستوى 570 درهماً في بداية الشهر، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نطاق 552 – 553 درهماً مع نهايته.

وفي بداية مايو سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 555.50 درهماً، في حين بلغ عيار 22 نحو 514.22 درهماً، إلا أن الأسعار واصلت تراجعها خلال الشهر مع استمرار الضغوط على أسواق المعادن النفيسة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أكبر موجة هبوط في يونيو

وبدأ شهر يونيو عند مستوى 554 درهماً لعيار 24، بينما بلغ عيار 22 نحو 503.22 درهماً، قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع التالية، ليصل جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 480 درهماً بنهاية الشهر، بينما تراجع عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى نحو 365.50 درهماً.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً باستمرار قوة الدولار، وارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، ليختتم بذلك النصف الأول من العام عند أدنى مستوياته خلال ستة أشهر، بعد موجة تقلبات حادة بدأت بقمم تاريخية في يناير.