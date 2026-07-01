الذهب يواصل التراجع والفضة تستقر مع بداية يوليو في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب بينما استقرت الفضة مع ميل طفيف للارتفاع في الإمارات خلال تعاملات الأربعاء، مع بداية شهر يوليو، بالتزامن مع الضغوط التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة العالمية بفعل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 479.25 درهماً، منخفضاً من 480.25 درهماً في تعاملات الثلاثاء، فيما سجل عيار 22 نحو 443.75 درهماً، وعيار 21 نحو 425.50 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة بشكل طفيف إلى 6.80 دراهم مقارنة بـ6.78 دراهم، في ظل استمرار التباين في أداء المعادن النفيسة.

الذهب:

عيار 24: 479.25 درهماً

عيار 22: 443.75 درهماً

عيار 21: 425.50 درهماً

عيار 18: 364.75 درهماً

الفضة:

الجرام: 6.80 دراهم

الأونصة: 211.49 درهماً

الكيلوغرام: 6799.56 درهماً