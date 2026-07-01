الذهب يتراجع إلى أدنى ​مستوى في 7 أشهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى ​مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ‌ارتفاع عوائد ​سندات الخزانة الأمريكية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3979.41 دولارا للأوقية (الأونصة) حتى الساعة ⁠0300 بتوقيت جرينتش.

وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1 بالمئة إلى ‌3992.70 دولارا اليوم.

وسجل الذهب أمس أكبر انخفاض فصلي له منذ 2013، وانخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو، بعد أن أجج ‌التوتر في الشرق الأوسط مخاوف التضخم وعزز توقعات رفع ‌سعر الفائدة الأمريكية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي ‌في تيستي لايف "الضغط الناجم ‌عن ارتفاع عوائد السندات هو ما يدفع على ما يبدو الذهب إلى الانخفاض.

وارتفع الدولار ​الأمريكي قليلا في ‌الوقت نفسه، وهو ما ​يؤكد نوعا ما ما يجري".

وارتفع الدولار ⁠مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعدت كذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وتشير أداة ​فيد ووتش ⁠التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى ⁠أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 67 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف لشهر يونيو ⁠ التي ستصدرها مؤسسة (إيه.دي.بي) في وقت لاحق اليوم، وأرقام الوظائف غير الزراعية غدا الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي، والتي قد تشكل اتجاهات الذهب في المدى القريب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 57.75 دولارا للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1542 دولارا، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، ونزل ​سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى ‌1199.34 دولارا.