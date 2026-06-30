الذهب والفضة يواصلان التراجع في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد الارتفاع المحدود الذي سجلته في بداية الأسبوع، بالتزامن مع استمرار الضغوط على أسواق المعادن النفيسة العالمية وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 480.25 درهماً، منخفضاً من 488 درهماً في تعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 444.75 درهماً، وعيار 21 نحو 426.50 درهماً، بينما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.78 دراهم، في انعكاس لاستمرار الضغوط على أسعار المعادن النفيسة.

الذهب

عيار 24: 480.25 درهماً

عيار 22: 444.75 درهماً

عيار 21: 426.50 درهماً

عيار 18: 365.50 درهماً

الفضة

الجرام: 6.78 دراهم

الأونصة: 211.02 درهما

الكيلوغرام: 6784.45 درهماً