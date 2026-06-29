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ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات مع بداية تداولات الأسبوع

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عبادة ابراهيم

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تداولات الأسبوع، بعد الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها خلال الأيام الماضية، محققةً مكاسب تدريجية مقارنة بمستويات إغلاق يوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والبيانات المرتقبة التي قد تؤثر في اتجاهات الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 488 درهماً، مرتفعاً من 483.25 درهماً في ختام تعاملات الجمعة، فيما سجل عيار 22 نحو 452 درهماً، وعيار 21 نحو 433.25 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.87 دراهم، في انعكاس لارتفاع محدود في الأسعار بعد موجة التراجعات الأخيرة.

الذهب:

عيار 24: 488.00 درهماً

عيار 22: 452.00 درهماً

عيار 21: 433.25 درهماً

عيار 18: 371.50 درهماً

الفضة

الجرام: 6.87 دراهم

الأونصة: 213.79 درهماً

الكيلوغرام: 6873.50 درهماً