الذهب يهبط مع صعود النفط بفعل التوتر الأمريكي الإيراني





تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الاثنين، إذ ارتفعت أسعار النفط على خلفية ‌تجدد الأعمال ​القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت الضغوط على المعدن بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4067.99 دولار للأوقية (الأونصة) ⁠بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 4081.20 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يالوم الاثنين بعد تبادل ​الضربات ⁠لأيام ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، وهو ما سلط الضوء على هشاشة اتفاق إنهاء الحرب ⁠المؤقت بينهما وأبطأ مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، ‌مع تبنيهم احتمالات بنسبة 77 بالمئة تقريبا لحدوث زيادة في ديسمبر .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 58.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1620.15 دولار، وتراجع البلاديوم ​0.4 بالمئة إلى 1204.25 دولار.