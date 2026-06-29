شراكة ذهبية بين الإمارات وإيطاليا ترسم خريطة تجارة المجوهرات العالمية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها إحدى أهم الوجهات العالمية لتجارة الذهب والمجوهرات، في وقت تتعمق فيه الشراكة مع السوق الإيطالية التي تعد من أبرز موردي المجوهرات الفاخرة عالمياً، ما يعزز مكانة دبي عاصمة دولية للذهب ومنصة رئيسية للتبادل التجاري في قطاع الرفاهية.

و أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، في حديثه إلى «البيان»، أن الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لصادرات المجوهرات الإيطالية، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت 194 مليون يورو خلال أول شهرين فقط من العام الجاري، وهو ما يعكس قوة الطلب واستمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح سولداني أن هذه الأرقام تعزز مكانة دبي «عاصمة عالمية للذهب»، مشيراً إلى أن الإمارات، رغم التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، ما زالت توفر بيئة داعمة للتبادل التجاري والتعاون طويل الأمد، ما يجعلها منصة محورية لتعزيز حضور العلامات الإيطالية في المنطقة.

وأضاف أن دبي تمثل سوقاً مثالياً لتوسع علامات المجوهرات الإيطالية الفاخرة، بفضل موقعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة الفاخرة، إلى جانب تركيبتها السكانية المتنوعة ودعمها المستمر لريادة الأعمال والاستثمار، الأمر الذي يخلق طلباً متزايداً على المنتجات الفاخرة التي تجمع بين الحرفية العالية والهوية المميزة.

مواصفات عالمية

وعن سوق المجوهرات في الإمارات وأهمية التبادل التجاري بينها وبين إيطاليا في هذا القطاع، سواء من حيث الصادرات الإيطالية أم التجارة الثنائية الإجمالية، أكد سولداني أن حجم السوق الإماراتي يعكس مكانته المهمة ضمن أسواق المجوهرات العالمية وقدرته على الحفاظ على مستويات جيدة من النشاط حتى في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسواق.

ففي عام 2025 حققت صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات نمواً بلغ 12.6 % لتصل إلى 1.3 مليار يورو؛ ما أسهم في دفع إجمالي الصادرات الإيطالية العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 مليارات يورو.

أما في مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من التغييرات التي شهدتها أسعار الذهب عالمياً والتي انعكست على التقييمات الجمركية الأولية، فقد بلغت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات 194 مليون يورو خلال أول شهرين من العام فقط.

وفي الوقت ذاته ارتفعت الحصة السوقية لإيطاليا من إجمالي واردات الإمارات من المجوهرات إلى 8 % مقارنة بـ 5.48 % خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو مؤشر إيجابي يعكس استمرار الثقة بالمنتج الإيطالي ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين.

قيمة فنية

وعن توقعاته لمستقبل سوق المجوهرات الفاخرة في الإمارات خلال السنوات المقبلة في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتزايد أعداد السياح قال سولداني: على الرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها بعض الأسواق العالمية تبقى المؤشرات طويلة الأجل مشجعة.

ونحن ننظر بتفاؤل إلى مستقبل السوق الإماراتي، مدفوعين بالنمو المتواصل للحصة السوقية للمنتجات الإيطالية واستمرار الطلب على القطع التي تجمع بين القيمة الفنية والحرفية العالية.

ومع استمرار النمو الاقتصادي واستقطاب الإمارات للزوار والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، نتوقع أن تواصل الدولة ترسيخ مكانتها واحدة من أهم أسواق الرفاهية على المستوى الدولي.

وأضاف: في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة التي يشهدها العالم، أثبتت دولة الإمارات قدرة ملحوظة على توفير بيئة مستقرة ومرنة للأعمال والتجارة. كما أسهمت السياسات الداعمة والبنية التحتية المتطورة في تعزيز دورها مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً لتجارة الذهب والمجوهرات.

ومن هذا المنطلق تواصل الإمارات أداء دور إيجابي في دعم استمرارية حركة التجارة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق.

ويتميز الذهب والمجوهرات الإيطالية بالجودة العالية والحرفية الاستثنائية، وهذا «الإرث» يجذب المستهلك الإماراتي.. عن ذلك يقول سولداني: المجوهرات الإيطالية ليست مجرد منتج تجاري، بل تعكس إرثاً طويلاً من الإبداع والحرفية والاهتمام بالتفاصيل.

وما يميز «صنع في إيطاليا» هو القدرة على الجمع بين تقاليد الصياغة التاريخية والابتكار التقني الحديث.

والمستهلك الإماراتي يُظهر تقديراً واضحاً لهذا التوازن، سواء من خلال الاهتمام بالتصميم أم بالجودة العالية التي تشتهر بها مراكز صناعة المجوهرات الإيطالية مثل فالينزا وفلورنسا ونابولي.

حصة سوقية

وأضاف: وقد أدت التحركات الأخيرة في أسعار الذهب إلى زيادة وعي المستهلكين وحرصهم على دراسة قرارات الشراء بشكل أكبر. وما لاحظناه في السوق الإماراتية هو أن العديد من العملاء لم يتخلوا عن الشراء، بل أصبحوا أكثر انتقائية في اختياراتهم، مع اهتمام متزايد بالقطع التي تتميز بالتصميم الفريد والحرفية العالية إلى جانب قيمة المعدن نفسه.

وهذا التوجه يعكس تقديراً متنامياً للقيمة الإبداعية والفنية للمجوهرات؛ ما أسهم في دعم نمو الحصة السوقية للمجوهرات الإيطالية إلى 8 % خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

فاليريو سولداني:

194 مليون يورو صادرات المجوهرات الإيطالية للإمارات في شهرين فقط

سوق الإمارات يدفع المجوهرات الإيطالية للنمو بحصة 8 %

1.3 مليار يورو صادرات المجوهرات الإيطالية إلى الإمارات في 2025 بنمو 12.6 %