الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مدعومة بتراجع الدولار عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي خففت من توقعات الأسواق بشأن رفع إضافي لأسعار الفائدة، غير أن المعدن النفيس لا يزال يتجه نحو تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.51% إلى 4046.70 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.35% إلى 4061.40 دولاراً.

وجاء الدعم بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث أظهرت الأرقام ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.1% خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو.

وأدى ذلك إلى تراجع الدولار من أعلى مستوياته الأخيرة، مع انخفاض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 60% مقارنة بـ64% قبل صدور البيانات، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME.

وارتفعت الفضة 0.42% إلى 58.1109 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.21% إلى 1604.45 دولارات.