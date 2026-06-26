ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد موجة من التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تحسن أداء المعدنين في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 483.25 درهماً، مرتفعاً من 482 درهماً في تعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 447.50 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 6.84 دراهم. ويأتي هذا التحسن مع تعافي أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية واتجاهات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 483.25 درهماً

عيار 22: 447.50 درهماً

عيار 21: 429.25 درهماً

عيار 18: 367.75 درهماً

الفضة

الجرام: 6.84 دراهم

الأونصة: 212.58 درهماً

الكيلوغرام: 6835.46 درهما