الذهب يواصل تراجعه وتوقعات بتشديد السياسة النقدية

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، ​وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى ‌لها ​منذ أكثر من سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر ⁠الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3985.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر ‌2025.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4001.60 دولار.

وتراجع سعر الذهب ‌إلى ما دون مستوى الرئيسي 4000 ‌دولار للأوقية أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار ‌وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، يتوقع ‌المتعاملون ثلاث زيادات ​في أسعار الفائدة الأمريكية ⁠هذا العام، ويرون فرصة بنسبة 67 بالمئة تقريبا لإقرار زيادة في سبتمبر.

وارتفع الدولار لليوم ​الثالث ⁠على التوالي ⁠أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين ⁠على عملات أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات ‌إضافية بشأن السياسة النقدية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 57.33 دولارا للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1575.85 دولارا، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1170.25 دولارا.