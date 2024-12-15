«صناديق التحوط» تعود للرهان على ارتفاع أسعار البنزين

تحول مضاربو صناديق التحوط لأعلى معدلات التفاؤل حيال عقود البنزين الآجلة منذ ثمانية أشهر، إذ يُرجح أن توفر الأسعار المنخفضة فرصة شراء قبل نقص العرض المحتمل في العام المقبل.

وارتفع صافي مراكز شراء مديري الأموال على البنزين بمقدار 6,546 مجموعة من عقود الخيارات، لتصل إلى 73,037 مجموعة في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر، ما يُعد الأكثر تفاؤلاً منذ منتصف أبريل، وفقاً لبيانات لجنة تداول عقود السلع الآجلة. وتتداول عقود البنزين الآجلة لأقرب شهر عند حوالي 1.99 دولار للغالون، بانخفاض بحوالي 5 % لهذا العام.

ربما يراهن التجار على أن الأسعار سترتفع العام المقبل، إذ تهدد الانقطاعات والإغلاقات المخطط لها في المصافي بتقليص مخزونات الوقود. ومن المقرر أن تغلق مصفاة هيوستن التابعة لـ «ليوندل باسل»، والتي تعالج حوالي 264 ألف برميل يومياً، بحلول نهاية الربع الأول، على أن تستأنف العمل في وقت أقربه يناير. وجاءت المراكز الأكثر تفاؤلاً مع تراجع المخزونات إلى أدنى مستوى موسمي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع.