أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط في الإمارات

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات انخفاضها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع استمرار التراجع في الأسواق العالمية، لتسجل مستويات أدنى مقارنة بالجلسات السابقة وسط تقلبات تشهدها أسواق المعادن النفيسة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 489.75 درهماً، منخفضاً من 496.25 درهماً في تعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 453.50 درهماً، بينما تراجع سعر غرام الفضة إلى 7.27 دراهم.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع هبوط الذهب عالمياً إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، في ظل قوة الدولار وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية.

الذهب

عيار 24: 489.75 درهماً

عيار 22: 453.50 درهماً

عيار 21: 434.75 درهماً

عيار 18: 372.75 درهماً

الفضة

الجرام: 7.27 دراهم

الأونصة: 226.08 درهماً

الكيلوغرام: 7268.64 درهماً