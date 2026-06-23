تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً ملموساً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض المعدنين في الأسواق العالمية، ما انعكس على مستويات التداول في السوق المحلية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 496.25 درهماً، منخفضاً من 503.75 دراهم في تعاملات أمس، فيما سجل عيار 22 نحو 459.50 درهماً، بينما تراجع سعر غرام الفضة إلى 7.42 دراهم.

ويعكس هذا التراجع تأثر السوق المحلية بالتحركات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين لمسار الأسعار العالمية خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة.

الذهب

عيار 24: 496.25 درهماً

عيار 22: 459.50 درهماً

عيار 21: 440.50 درهماً

عيار 18: 377.75 درهماً

الفضة

الجرام: 7.42 دراهم

الأونصة: 230.67 درهماً

الكيلوغرام: 7416.21 درهماً