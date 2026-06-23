الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على المحادثات بين أمريكا وإيران

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4191.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب الأمريكي تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4208.40 دولار. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين بعد المحادثات الأولى في إطار اتفاق ناشئ لإنهاء الحرب، في حين أفاد مسؤولون بانحسار القتال في لبنان بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة.
وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي، كيفن وارش، بشهادته الأولى بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي أمام الكونجرس في 14 يوليو، وفقا لإشعار جلسة استماع نشرته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
وقال أوستان جولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إنه مع استقرار سوق العمل، فإنه يركز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وإذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا 89 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول مقابل 61 بالمئة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي.