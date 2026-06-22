صعود الذهب والفضة في الإمارات مع بداية الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الإثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، بالتزامن مع تحسن أداء المعادن النفيسة في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتحركات الأسواق المالية العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 503.75 دراهم، فيما سجل عيار 22 نحو 466.50 درهماً، بينما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.83 دراهم. وجاءت هذه المكاسب بالتزامن مع تحسن الأسعار في الأسواق العالمية، ما انعكس على مستويات التداول في السوق المحلية.

الذهب

عيار 24: 503.75 دراهم

عيار 22: 466.50 درهماً

عيار 21: 447.25 درهماً

عيار 18: 383.25 درهماً

الفضة

الجرام: 7.83 دراهم

الأونصة: 243.67 درهماً

الكيلوغرام: 7834.17 درهماً