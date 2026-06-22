الذهب يصعد بعد إشارات إيجابية في محادثات أمريكا وإيران

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين من أدنى مستوياتها ​في أكثر من أسبوع بلغتها في الجلسة السابقة، ‌مع تراجع أسعار ​النفط بعد تقدم في محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في أعقاب الإشارات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي أثرت سلبا على توقعات أداء المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في ⁠المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4197.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 يونيو. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم أغسطس 0.7 بالمئة إلى 4215.90 دولارا.

وقال إدوارد مير، المحلل في ⁠شركة ماريكس عن محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة "الوضع الحالي في سويسرا يختلف تماما عما كان عليه قبل بضع ساعات عندما كان الطرفان يتشاجران، لكن يبدو الآن أنهما يحرزان ​بعض التقدم".

وأضاف "سوف ⁠نستمر في التداول ⁠وفقا للتوجهات الجيوسياسية لفترة أطول قليلا، لكن الوضع متغير، لذا ربما يكون من الأفضل مراقبة التطورات من على الهامش في الوقت الحالي".

وفي الوقت ⁠نفسه، أدى تركيز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش على التضخم في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي، دون أي تعليقات أكثر دقة حول ما قد يفسح المجال لرفع أسعار الفائدة، إلى استنتاج المستثمرين بأن رفع الفائدة قريب.

ووفقا لأداة ‌فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 89 بالمئة لرفع ​الفائدة في ديسمبر مقارنة مع61 بالمئة قبل اجتماع المركزي الأمريكي وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 66.10 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1667.97 دولارا وارتفع ​البلاديوم واحدا بالمئة إلى ‌1270.41 دولارا.