الذهب يتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية بضغط قوة الدولار

تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث ​على التوالي، بعدما انخفضت بأكثر من 2% اليوم الجمعة، ‌في ظل ​قوة الدولار وإشارات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطاً على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4121.95 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً أدنى مستوى منذ 11 يونيو.

وخسر ⁠الذهب في المعاملات الفورية 3.8% حتى الآن هذا الأسبوع وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 2.5% إلى 4139.40 دولاراً.

وأغلقت أسواق البر الرئيسي للصين وهونج كونج بمناسبة عطلة مهرجان قوارب التنين، ‌ما أدى إلى تراجع أحجام التداول في الأسواق.

ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، ما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة ‌لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم ‌تريد): إن «صعود الذهب مدفوعاً باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ‌كان قصير المدى»، مضيفاً: «إن قوة ‌الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ​ما طغت على المشهد».

ويرى ‌تسعة من صانعي ​السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم ⁠19 شخصاً، أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالاً بنسبة 87 بالمئة ​لرفع أسعار ⁠الفائدة الأمريكية في ⁠ديسمبر، مقارنة بنحو 61% قبل قرار مجلس الاحتياطي الذي أبقى يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وعادة ما يفقد الذهب جاذبيته عندما ⁠ترتفع أسعار الفائدة نظراً لأنه أصل لا يدر عائداً.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر مقارنة بتقديره السابق عند 5400 دولار، مع عدم توقعه خفضاً لأسعار الفائدة هذا العام.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 63.25 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 2.7% إلى 1649.63 دولاراً، وانخفض البلاديوم 2.3% إلى 1249.69 دولاراً وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل ​خسائر أسبوعية.