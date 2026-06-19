الذهب والفضة يواصلان الهبوط في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تعرض المعادن النفيسة لضغوط بيعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي دفع الأسعار المحلية إلى تسجيل مستويات أدنى مقارنة بالجلسات السابقة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 496.75 درهماً، ليستقر مجدداً دون مستوى 500 درهم، فيما سجل عيار 22 نحو 460 درهماً، بينما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.53 دراهم.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع تراجع المعادن النفيسة عالمياً، متأثرةً بتقلبات الأسواق المالية واتجاهات المستثمرين تجاه الأصول الآمنة، إلى جانب عمليات جني الأرباح في المحافظ الاستثمارية.

الذهب

عيار 24: 496.75 درهماً

عيار 22: 460.00 درهماً

عيار 21: 441.25 درهماً

عيار 18: 378.00 درهماً

الفضة:

الجرام: 7.53 دراهم

الأونصة: 234.11 درهماً

الكيلو: 7526.81 درهماً