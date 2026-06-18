تراجع أسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات انخفاضاً خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرةً بتراجع الأسواق العالمية، مع استمرار حالة الحذر والترقب في الأسواق المالية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 519.75 درهماً، بينما سجل عيار 22 نحو 481.50 درهماً، في حين تراجع سعر غرام الفضة إلى 8.10 دراهم. وجاءت هذه التحركات في ظل تذبذب أسعار المعادن النفيسة عالمياً، ما انعكس على مستويات الأسعار في السوق المحلية.

الذهب

عيار 24: 519.75 درهماً

عيار 22: 481.50 درهماً

عيار 21: 461.50 درهماً

عيار 18: 395.75 درهماً

الفضة

الجرام: 8.10 دراهم

الأونصة: 252.00 درهماً

الكيلو: 8101.98 درهم