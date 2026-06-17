استقرار الذهب وارتفاع الفضة في الإمارات

شهدت أسواق المعادن النفيسة في الإمارات تبايناً في الأداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع التحركات التي تشهدها الأسواق العالمية. وحافظت أسعار الذهب على استقرارها النسبي عند مستويات مرتفعة، فيما سجلت الفضة مكاسب طفيفة مدعومة بتحسن أدائها عالمياً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 521.25 درهماً، بينما سجل عيار 22 نحو 482.50 درهماً، في حين ارتفع سعر غرام الفضة إلى 8.29 دراهم.

وجاءت هذه التحركات وسط استمرار التذبذب المحدود في أسواق المعادن النفيسة وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية المؤثرة في اتجاهات الأسعار.

الذهب

عيار 24: 521.25 درهماً

عيار 22: 482.50 درهماً

عيار 21: 462.75 درهماً

عيار 18: 396.75 درهماً

الفضة

الجرام: 8.29 دراهم

الأونصة: 257.91 درهماً

الكيلو: 8291.99 درهماً