تراجع طفيف للذهب والفضة في الإمارات





عبادة إبراهيم

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً محدوداً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الأخيرة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 520.75 درهماً، مقارنة مع 521.75 درهماً في تعاملات أمس، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى 8.19 دراهم مقابل 8.32 دراهم، كما تراجعت بقية العيارات المتداولة في السوق المحلية بشكل طفيف، في انعكاس مباشر لتحركات الأسعار العالمية.

الذهب

عيار 24: 520.75 درهماً

عيار 22: 482.25 درهماً

عيار 21: 462.50 درهماً

عيار 18: 396.25 درهماً

الفضة

الجرام: 8.19 دراهم

الأونصة: 254.60 درهماً

الكيلو: 8185.57 درهماً