ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوع، مدعومة بتطورات جيوسياسية بعد إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة عززت التقلبات في الأسواق العالمية وأعادت تشكيل توقعات الفائدة والتضخم.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنحو 3% ليصل إلى 4344.77 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 9 يونيو، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها لتبلغ 4366.80 دولاراً للأونصة.

وجاء صعود الذهب مدعوماً أيضاً بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ما زاد من جاذبية المعادن النفيسة المقومة بالدولار للمستثمرين حول العالم.

ويرى محللون أن تراجع الضغوط الجيوسياسية الناتجة عن الاتفاق أسهم في خفض توقعات التضخم، وبالتالي تقليص احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما دعم الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً.

ولم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، إذ سجلت باقي المعادن النفيسة مكاسب قوية، ويعكس هذا الأداء موجة شراء واسعة في أسواق المعادن، مدفوعة بانخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات.

وفي تطور لافت، أعلنت سنغافورة عن خطط لإنشاء نظام لتسوية الذهب خارج البورصة، إلى جانب تقديم خدمات تخزين الذهب في خزائن البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة.

ويرى محللون أن تحركات الذهب الحالية تعكس تداخل عاملين رئيسيين؛ تهدئة جيوسياسية تقلل المخاطر النظامية، وتغير توقعات الفائدة الأمريكية التي تؤثر في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويؤكد خبراء أن المسار المقبل للذهب سيظل مرتبطاً بشكل مباشر بإشارات الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب، إضافة إلى مدى استقرار الاتفاق بين واشنطن وطهران في المرحلة المقبلة.

الذهب: + 3 %

الفضة: + 4.6 %

البلاتين: + 4.6 %

البلاديوم: + 5.1 %