السبائك والمشغولات تنعش مبيعات الذهب بالإمارات

مضيفاً أن الإقبال تركز بشكل خاص على السبائك الذهبية، نظراً إلى كونها خياراً مفضلاً للمستثمرين الراغبين في التحوط وحفظ القيمة، إلى جانب الاستفادة من فرص إعادة البيع عند عودة الأسعار إلى الارتفاع.
المصنعية والقيمة
مشيراً إلى أن المستهلك في الإمارات أصبح أكثر إدراكاً لمتغيرات السوق، ولم يعد يعتمد على عامل الزينة فقط عند شراء الذهب، بل بات يوازن بين تكلفة المصنعية والقيمة الاستثمارية للقطعة، بما يضمن له الاستفادة منها على المدى الطويل.
مضيفاً أن الكثير من المستهلكين يفضلون اقتناء القطع خفيفة الوزن والتصاميم العصرية، التي تجمع بين القيمة الجمالية وسهولة تقديمها كونها هدايا؛ الأمر الذي يسهم في دعم الطلب على المشغولات الذهبية خلال هذه الفترة. ويقول توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي:
إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية أسهم في زيادة الإقبال على الشراء بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، مستفيداً من انخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات التي سجلت خلال الأشهر الماضية.
فمن يبحث عن اقتناء الذهب للزينة أو تقديمه كهدايا يتجه إلى شراء المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها، في حين يفضل المستثمرون شراء السبائك الذهبية باعتبارها الخيار الأنسب للاستثمار وحفظ القيمة.
كما توقع زيادة ملحوظة في حجم الطلب خلال الفترة المقبلة ولا سيما من قبل الجاليات الآسيوية، التي تنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تقليدية وموثوقة للادخار وحفظ القيمة، خصوصاً عند الأسعار وظهور فرص شراء جاذبة.
وأضاف أن الذهب يُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وخلال الفترة الأخيرة تم استخدام جزء من حيازات الذهب لتغطية الخسائر ومتطلبات الهامش في أسواق وأصول أخرى.
إلا أن الطلب عليه ظل قوياً ومدعوماً بعوامل رئيسية عدة، فالارتفاع الكبير في أسعار النفط أسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، كما عززت التوترات الجيوسياسية توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ما أدى إلى تنامي الطلب على الذهب والفضة ودعم أسعارهما.
وأكد أن الأنظار سوف تتجه غداً الأربعاء إلى قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، التي تُعد من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، وفي حال اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة فإن ذلك سيشكل عامل دعم قوياً للمعدن الأصفر، ويعزز فرص مواصلة ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
تحديات اقتصادية
حيث إن فترات التصحيح غالباً ما يعقبها ارتفاع جديد في الأسعار؛ الأمر الذي يعزز من جاذبية المعدن الأصفر كونه أداة ادخار واستثمار طويلة الأجل.