الذهب والفضة يرتفعان في الإمارات بعد سلسلة من التقلبات

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بمكاسب تجاوزت 2% سجلها الذهب عالمياً، في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية وتراجع الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، مما عزز أداء المعادن النفيسة ودعم موجة الصعود الحالية في الأسواق.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 521.75 درهماً، مرتفعاً من 505 دراهم المسجلة يوم الجمعة الماضي، فيما صعد سعر غرام الفضة إلى 8.32 دراهم مقارنة مع 7.87 دراهم. كما امتدت المكاسب إلى بقية العيارات المتداولة في السوق المحلية، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة، في مؤشر على تحسن أداء المعدنين بعد فترة من التراجعات والتقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

الذهب

عيار 24: 521.75 درهماً

عيار 22: 483.00 درهماً

عيار 21: 463.25 درهماً

عيار 18: 397.00 درهماً

الفضة

الجرام: 8.32 دراهم

الأونصة: 258.71 درهماً

الكيلو: 8317.71 درهماً