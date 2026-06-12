ارتفاع الذهب والفضة بعد موجة تراجعات في الإمارات

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد سلسلة من التراجعات المتواصلة خلال الأيام الماضية، مدعومة بتحسن أسعار المعادن النفيسة في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 505 دراهم، فيما سجل سعر غرام الفضة إلى حوالي 7.87 دراهم، منهياً سلسلة من الانخفاضات المتتالية، كما انعكس هذا الصعود على بقية العيارات المتداولة في السوق المحلية، حيث سجلت مستويات أعلى مقارنة بتعاملات أمس، وسط متابعة المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات الأسعار خلال الفترة الحالية.

الذهب

عيار 24: 505.00 دراهم

عيار 22: 467.75 درهماً

عيار 21: 448.50 درهماً

عيار 18: 384.25 درهماً

الفضة

الجرام: 7.87 دراهم

الأونصة: 244.86 درهماً

الكيلو: 7872.43 درهماً