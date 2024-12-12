الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أكثر من شهر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من اليوم وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكية) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.57 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولارا.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 98.4 بالمئة خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، مقارنة باحتمالات بلغت نحو 86 بالمئة قبل تقرير للتضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك المركزي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويصعد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولارا وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولارا.