الإمارات.. الذهب يتخلى عن مستوى 500 درهم والفضة تواصل التراجع

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط سعر غرام الذهب عيار 24 دون مستوى 500 درهم، في ظل استمرار موجة الانخفاض التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع أسعار المعادن النفيسة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 491.75 درهماً، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى حوالي 7.57 دراهم، مواصلةً مسارها التراجعي للجلسة الرابعة على التوالي، وسط ترقب المتعاملين لاتجاهات السوق العالمية بعد موجة التراجعات الأخيرة.

الذهب

عيار 24: 491.75 درهماً

عيار 22: 455.25 درهماً

عيار 21: 436.50 درهماً

عيار 18: 374.25 درهماً

الفضة

الجرام: 7.57 دراهم

الأونصة: 235.34 درهماً

الكيلو: 7566.35 درهماً