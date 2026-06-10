الذهب والفضة يواصلان التراجع في الإمارات

واصلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعها خلال تعاملات الأربعاء، في امتداد لموجة الانخفاض التي تشهدها الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في 11 أسبوعاً متأثراً بارتفاع الدولار وأسعار النفط، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن التضخم وإمكانية استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 506.50 دراهم، فيما انخفض سعر غرام الفضة إلى حوالي 7.67 دراهم، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق وترقب المتعاملين لمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 506.50 دراهم

عيار 22: 469.00 درهماً

عيار 21: 449.75 درهماً

عيار 18: 385.50 درهماً

الفضة

الجرام: 7.67 دراهم

الأونصة: 238.63 درهماً

الكيلو: 7672.13 درهماً