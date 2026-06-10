400 عارض من 19 دولة في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة 400 عارض يمثلون 19 دولة.

ويجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة من كبار مصممي وصناع الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، إلى جانب أشهر العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الألماس والأحجار الكريمة والمشغولات الراقية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، في ظل المكانة التي رسخها على مدى دوراته المتعاقبة كأحد أهم معارض الذهب والمجوهرات في المنطقة، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته دورته السابقة باستقطاب أكثر من 91 ألف زائر، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على المعرض والثقة التي يحظى بها لدى العارضين والمتخصصين وعشاق اقتناء المجوهرات والساعات الفاخرة.

ويمتد المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، ويقدم لزواره تشكيلة واسعة من مجوهرات الألماس الفاخرة والمشغولات المصنوعة من الذهب والبلاتين والفضة، إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة واللؤلؤ والساعات الراقية، كما يسلط الضوء على أحدث التوجهات العالمية من خلال عروض متخصصة للألماس المصنع مخبرياً والمعادن الثمينة وتقنيات ومعدات صناعة وتغليف المجوهرات.

ومن المتوقع أن يكشف المشاركون عن مجموعات محدودة الإصدار وقطع فنية استثنائية مستوحاة من ثقافات متعددة، تجمع بين الذهب والزمرد والياقوت والأوبال، بما يمنح الزوار تجربة فريدة للاطلاع على أحدث إبداعات دور المجوهرات العالمية.