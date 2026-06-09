الذهب يرتفع والفضة تواصل التراجع في الإمارات

شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد الهبوط اللافت الذي سجلته في الجلسة السابقة، فيما واصلت الفضة مسارها التراجعي لليوم الثاني على التوالي، وسط تحركات متباينة للأسعار في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 522.25 درهماً، بينما انخفض سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.09 دراهم، وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد التقلبات التي شهدها المعدنان خلال الأيام الماضية.

الذهب

عيار 24: 522.25 درهماً

عيار 22: 483.50 درهماً

عيار 21: 463.50 درهماً

عيار 18: 397.25 درهماً

الفضة

الجرام: 8.09 دراهم

الأونصة: 251.49 درهماً

الكيلو: 8085.59 درهماً