الذهب يستقر مع تقييم المتعاملين لهدنة إسرائيل وإيران

استقرت أسعار الذهب اليوم ​الثلاثاء، إذ يعكف المتعاملون على تقييم ‌وقف ​إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران مع ترقب أي مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط وتركيز الاهتمام على المخاوف بشأن التضخم ⁠ورفع أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4332.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة، سجل ‌الذهب أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أغسطس 0.1 بالمئة إلى 4357.10 ‌دولارا.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق ‌لدى كيه.سي.إم تريد "يسود الهدوء ‌تعاملات الذهب، إذ يتشكك المتعاملون في استمرارية وقف ​إطلاق النار بين ‌إيران وإسرائيل ​ويبقون على حذرهم قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي".

أعلنت ⁠إيران ⁠وإسرائيل أمس الاثنين وقف تبادل الهجمات بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير ⁠أن طهران حذرت من أنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل استهداف "حزب الله" في لبنان.

ويستعد المستثمرون لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو في الولايات ‌المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء لتقييم مسار السياسة النقدية ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 67.71 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1751.39 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى ​1213.89 دولارا.