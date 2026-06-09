الذهب يستقر والأنظار على الفائدة الأمريكية

​استقر الذهب، أمس، بعد أن ساعد وقف محتمل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران المعدن ​النفيس على التعافي من أدنى مستوياته خلال الجلسة، لكن بيانات الوظائف الأمريكية القوية عززت توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة وحدت من المكاسب.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4330.98 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 23 مارس في وقت سابق من الجلسة عند 4268.39 دولاراً.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 % إلى 4355.60 دولاراً.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 68.44 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 % إلى 1757.15 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1215.25 دولاراً، قبل أن يتراجع لاحقاً بمقدار 3 % إلى 1194.49 دولاراً.