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هبوط لافت لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

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عبادة ابراهيم

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تراجعاً لافتاً خلال تعاملات اليوم الإثنين، في انخفاض يُعد من بين الأكبر خلال الأسابيع الماضية، متأثرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة. ويأتي هذا الهبوط بعد فترة من التباين في أداء الأسعار، ما دفع الذهب والفضة إلى تسجيل مستويات أدنى مقارنة بالأيام الماضية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 516.00 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.55 دراهم، وسط متابعة المستثمرين للمستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 516.00 درهماً

عيار 22: 477.75 درهماً

عيار 21: 458.25 درهماً

عيار 18: 392.75 درهماً

الفضة

الجرام: 8.55 دراهم

الأونصة: 265.96 درهماً

الكيلو: 8550.81 درهماً