الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وترقب بيانات التضخم الأميركية





انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة واتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية، حيث أثر ارتفاع طفيف في الدولار والهدنة بين إسرائيل وإيران على الأسعار، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن أدلة على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1% إلى 3292.19 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:02 بتوقيت جرينتش، وخسرت السبائك 2.2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 3305.20 دولارات.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن انخفاض أسعار الذهب هذا الأسبوع يعود إلى اتفاق السلام بين إسرائيل وإيران، مضيفًا أن الأسعار تشهد استقرارًا مع ميل طفيف نحو الانخفاض، ومن المرجح أن تبقى حول مستوياتها الحالية.

ينتظر المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، لمزيد من التعمق في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث توقع محللون زيادة شهرية بنسبة 0.1% وزيادة سنوية بنسبة 2.6%. وتضع الأسواق حاليًا في الحسبان خفضًا لسعر الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انخفاض التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض سعر الفائدة بالفعل، ولكن حتى الآن، لم يتبنَّ سوى اثنين من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي في يوليو.

يزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه أصل ذو عائد صفري.

قال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "أعتقد أن ما يحدث هو أن بعض المعادن الثمينة تتجه نحو الذهب، مثل البلاتين والبلاديوم... لذا ربما يكون هناك دوران مضاربي".

انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 36.38 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 2.2% ليصل إلى 1,386.75 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 11 عامًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 1,142.49 دولارًا.