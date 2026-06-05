انخفاض أسعار الذهب والفضة في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية واستمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في وقت تشهد فيه الأسواق تحركات محدودة مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 535.75 درهماً، فيما تراجع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.55 دراهم، مع استمرار متابعة الأسواق للمؤشرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسعار.

الذهب

عيار 24: 535.75 درهماً

عيار 22: 496.00 درهماً

عيار 21: 475.50 درهماً

عيار 18: 407.75 دراهم

الفضة

الجرام: 8.55 دراهم

الأونصة: 265.96 درهماً

الكيلو: 8550.81 درهماً