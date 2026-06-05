الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط

سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية بعدما قلصت ‌توترات الشرق الأوسط من آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4462.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 0049 بتوقيت جرينتش. وانخفض بنحو 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة ‌إلى 4489 دولارا.

ورفض "حزب الله" المدعوم من إيران وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان، وقالت ‌إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من ‌البلاد، مما يقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌لوقف القتال هناك ‌في إطار سعيه لإبرام اتفاق سلام مع طهران.

وقال جيفري شميد رئيس بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في كانساس سيتي أمس الخميس إن الخيار ⁠المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي الآن هو إما التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو ⁠رفعها للحد من ⁠التضخم.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ⁠ما يؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لتقييم مسار السياسة النقدية ‌لمجلس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 73.45 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1876.58 دولارا، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 1301.25 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.