الذهب يهبط مع صعود النفط بفعل توترات حرب إيران

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، بعد أن أدى تجدد ‌الأعمال القتالية ​في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4460.36 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة ⁠في الجلسة السابقة. وانخفضت أيضاً العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7% إلى 4488.90 دولاراً.

وقال كيلفن وونج ‌محلل الأسواق لدى أواندا: «تنظر السوق الآن إلى احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار مع إيران ​حتى مع سعي ‌ترامب للتوصل إلى اتفاق ​سلام».

وأضاف: «إذا شهدنا مزيداً من التصعيد، ⁠فقد ينال ذلك من أي انتعاش يمكن أن يحققه الذهب».

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، ما زاد من المخاوف إزاء ​التضخم ورفع ⁠أسعار الفائدة.

ضغوط التضخم

وقالت ⁠رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس: إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريباً إذا استمرت ضغوط ⁠التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التوظيف في الولايات المتحدة التي تصدرها مؤسسة إيه.دي.بي، المقرر صدورها في وقت لاحق، وتقرير التوظيف يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ورغم أن الذهب ينظر إليه ‌عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته عندما تكون ​أسعار الفائدة مرتفعة نظراً لكونه لا يدر عائداً.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 74.27 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 1928 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.6% إلى 1361.75 ​دولاراً.