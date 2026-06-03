«المركزي الهندي» ينفي اعتزامه بيع مخزونه من الذهب

أعلن البنك المركزي الهندي «عدم صحة» تقرير يفيد بأنه بصدد بيع الذهب، مشيراً إلى بيانات تظهر أن مخزونه الفعلي من الذهب لم يتغير.

وأظهرت أحدث بيانات في النشرة الشهرية لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أن مخزون الذهب الفعلي استقر عند 880.52 طناً مترياً خلال شهر أبريل وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي الهندي أن مخزون الذهب ظل عند هذا المستوى «حتى الآن».

وفي سياق منفصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي الهندي في منشور على منصة «إكس»: إن حصة الذهب في احتياطيات الهند من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 16.7% بحلول 31 مارس، مقارنة بنحو 14% في نهاية سبتمبر.

وكانت وحدة بلومبرج إيكونوميكس قد رجحت، في تقرير صدر الثلاثاء، أن البنك المركزي باع احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار خلال الأسبوعين المنتهيين في 22 مايو، بينما اشترى أصولاً من العملات الأجنبية بقيمة 7.5 مليارات دولار.