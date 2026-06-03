ارتفاع أسعار الذهب والأونصة فوق 4505 دولارات

ارتفع ​الذهب أمس بعد أن ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة، في حين ركزت الأسواق على التطورات في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة.وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.47% إلى 4505.5 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه بنحو 2% أول من أمس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1% إلى 4552 دولاراً.

وقال ‌فؤاد رزاق زاده محلل الأسواق لدى فوركس دوت كون «يعتمد مسار سوق الذهب على اتجاه أسعار النفط وعوائد السندات ‌والدولار، وكل ذلك مرتبط بدوره بالوضع في الشرق ‌الأوسط».

وأضاف «لكي أكون متفائلاً بشأن الذهب، نحتاج إلى ‌رؤية تجدد لزخم الصعود على الأقل يشير إلى عودة المشترين. لكن في الوقت الراهن، تبدو السوق ​بلا اتجاه واضح، ‌إذ يترقب ​المشاركون مؤشرات، خاصة من الشرق الأوسط».

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.48% إلى 75.77 دولاراً للأوقية، وصعد سعر البلاتين 2.2% إلى 1966.65 دولاراً، وزاد سعر البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1385.37 ​دولاراً.