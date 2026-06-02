أسعار الذهب والفضة تواصل الاستقرار في الإمارات

شهدت أسعار الذهب والفضة في الإمارات تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث واصلت التداول قرب مستوياتها السابقة مع مكاسب طفيفة، في ظل استقرار نسبي للسوق وتوازن بين عمليات الشراء والبيع.

وعلى صعيد التعاملات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 544.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة حوالي 8.98 دراهم، وسط متابعة المستثمرين للتطورات العالمية وحركة الطلب في الأسواق.

الذهب

عيار 24: 544.25 درهماً

عيار 22: 504.00 دراهم

عيار 21: 483.25 درهماً

عيار 18: 414.25 درهماً

الفضة

الجرام: 8.98 دراهم

الأونصة: 279.25 درهماً

الكيلو: 8978.09 درهماً