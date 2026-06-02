الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووقف ‌جزئي للهجمات بين "حزب الله" وإسرائيل، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل عن وضع محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أنباء متضاربة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4507.56 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، بزيادة 0.5 بالمئة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس ⁠0.7 بالمئة إلى 4538 دولارا.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 00:48 بتوقيت جرينتش. أما ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب فقد ارتفعت 0.2 بالمئة إلى 4514.30 دولارا. وأعلن لبنان أمس الاثنين عن وقف إطلاق نار جزئي بين "حزب الله" وإسرائيل، في ‌ما يمكن اعتباره خفضا محدودا لتصعيد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. وذكرت وسائل الإعلام ‌الإيرانية الرسمية في وقت سابق من أمس الاثنين ‌أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع ‌الولايات المتحدة وقد تنهي ‌وقف إطلاق النار الذي صمد إلى حد بعيد منذ أوائل أبريل، ​بسبب الحرب في ‌لبنان. من ناحية ​أخرى، قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة "بوتيرة سريعة". ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتقرير ​التوظيف، ⁠وكلاهما من ⁠المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم قوة سوق العمل وسط مخاوف متزايدة من التضخم بسبب ⁠الصراع في الشرق الأوسط.

وتتركز الأنظار كذلك على تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم مسار السياسة النقدية في المستقبل.

في غضون ذلك، قال (إس.بي.دي.آر جولد ترست)، أكبر صندوق استثمار متداول في البورصة مدعوم بالذهب ‌في العالم، إن حيازاته من المعدن النفيس انخفضت 0.3 بالمئة إلى 938.03 ​طنا يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 75.49 دولارا للأوقية وصعد سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1947.95 دولارا، وزاد سعر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى ‌1366.37 دولارا.