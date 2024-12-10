الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم "الثلاثاء" بدعم من تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2687.69 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 2712.10 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 86 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 73 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويترقب المتداولون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غداً الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. ومن المتوقع أن يكون لكل منهما تأثير على قرار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32 دولارا للأوقية وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.55 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 968 دولارا.







