استقرار أسعار الذهب والفضة في الإمارات مع بداية الأسبوع

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات استقراراً نسبياً مع بداية تعاملات الأسبوع، وسط تحركات محدودة في الأسواق العالمية، حيث حافظ الذهب على مستوياته السابقة فيما شهدت الفضة ارتفاعاً طفيفاً، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق بعد التقلبات التي شهدتها الأيام الماضية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 544 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.95 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب

عيار 24: 544.00 درهماً

عيار 22: 503.75 دراهم

عيار 21: 483.00 درهماً

عيار 18: 414.00 درهماً

الفضة

الجرام: 8.95 دراهم

الأونصة: 278.52 درهماً

الكيلو: 8954.62 درهماً