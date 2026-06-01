الذهب يتراجع مع ترقب قرار ترامب حول الحرب في إيران

تراجع الذهب قليلا اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار وأسعار النفط، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4527.36 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى ⁠مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 4558.10 دولارا.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر ‌بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح ‌لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، على الرغم ‌من استمرار الخلافات بين الجانبين حول قضايا مهمة ‌محورية في الصراع.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في ⁠التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ⁠مما أثار مخاوف بشأن التضخم.

وظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفا الأسبوع الماضي ‌بسبب ارتفاع الأسعار ورسوم الاستيراد، في حين تقلصت العلاوات في الصين، أكبر مستهلك للذهب، وسط حالة من الحذر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 75.54 دولارا للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1935.65 دولارا والبلاديوم 1.3 بالمئة إلى ‌1371.24 دولارا.