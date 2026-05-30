العيد يرفع مبيعات الذهب في دبي 20 %

توحيد عبدالله: استقرار أسعار الذهب يحفز المستهلكين على الشراء والاستثمار

شهدت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، مع ارتفاع حجم الإقبال بنسبة تجاوزت 20%، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وزاد الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.

وجاء النشاط مدفوعاً باستقرار أسعار الذهب مقارنة بالفترات الماضية، الأمر الذي شجع المتسوقين على الشراء والاستثمار في المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها.

وأكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن الأسواق تشهد حركة نشطة بصورة لافتة، خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الهدايا المرتبطة بالعيد تعد من أكثر المنتجات مبيعاً، خصوصاً المشغولات المخصصة للأطفال مثل الأساور والسلاسل والقطع الذهبية الخفيفة، التي تلقى رواجاً كبيراً مع اقتراب موسم العيد.

وعادت المشغولات التراثية، المعروفة باسم «الذهب العربي»، بقوة إلى واجهة الطلب، هكذا يقول توحيد، مشيراً إلى توجه شريحة واسعة من المشترين نحو التصاميم التقليدية، التي تحمل الطابع التراثي الخليجي والعربي، فالمصانع وورش التصميم كثفت جهودها خلال الفترة الماضية، لتقديم تصاميم مبتكرة، تجمع بين الحداثة والهوية التراثية، مع التركيز على إنتاج قطع صغيرة وعملية تناسب الاستخدام اليومي، وتلائم مختلف الفئات العمرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن الأسواق شهدت أيضاً طرح منتجات جديدة، تعكس الهوية الوطنية، حيث قدمت العديد من محال الذهب تصاميم مستوحاة من خريطة دولة الإمارات، بعضها مرصع بالألماس والأحجار الكريمة، إلى جانب مشغولات تحمل ألوان وعناصر مستوحاة من علم الدولة، وهو ما لقي اهتماماً وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والسياح على حد سواء.

واشار إلى التنوع في التصاميم والمنتجات، إلى جانب العروض الترويجية، التي تقدمها المحال التجارية، ما أسهم في تعزيز حركة السوق وزيادة معدلات الشراء، مؤكداً أن قطاع الذهب والمجوهرات يشهد حالياً حالة من النشاط الواضح والتفاؤل مع توقعات باستمرار الزخم، خلال موسم العيد والفترة المقبلة.