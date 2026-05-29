عودة الارتفاع إلى أسعار الذهب والفضة في الإمارات

سجلت أسعار الذهب والفضة في الإمارات ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد موجة التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، مدعومة بتحسن المؤشرات في الأسواق العالمية وزيادة إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص عند المستويات السعرية المنخفضة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 544 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى حوالي 8.94 دراهم، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأسعار العالمية وحركة الطلب على المعدنين.

عيار 22: 503.75 درهماً

عيار 21: 483.00 درهماً

عيار 18: 414.00 درهماً

الفضة

الأونصة: 278.13 درهماً

الكيلو: 8942.08 درهماً