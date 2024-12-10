«إنفيديا» تحت مجهر الصين.. و«وول ستريت» تنتظر بيانات التضخم

تراجعت «وول ستريت» بشكل طفيف، أمس، وذلك بعد أن حقق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات مرتفعة قياسية عند الإغلاق في الجلسة السابقة بفضل توقعات متفائلة من الشركات، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم المهم هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.5 نقاط أو 0.01 % إلى 44637.97 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.3 نقاط أو 0.12 % إلى 6083.01 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 35.7 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 19824.09 نقطة.

وانخفضت أسهم «انفيديا» بأكثر من 2 % في أعقاب إعلان جهة تنظيمية صينية أنها تحقق في شركة الذكاء الاصطناعي لانتهاكها المحتمل لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد. كان السهم بمثابة مؤشر لتجارة الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع بنحو 180 % في عام 2024.

ويترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم الأربعاء للتكهن بوتيرة خفض أسعار الفائدة المحتملة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، بقيادة شركات التعدين والسلع الفاخرة وصناعة السيارات بعد مؤشرات على تدابير تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد الصيني المتباطئ. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % متجهاً إلى تسجيل مكاسب لجلسة ثامنة على التوالي. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 % إلى مستوى قياسي.

كما ارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.33 % وكاك الفرنسي 0.46 % وفوتسي الإيطالي 0.1 %. وارتفعت أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات شديدة التأثر باقتصاد الصين 1.6 و0.7 % على الترتيب، بينما ارتفعت أسهم كل من إل. في. إم. إتش وريتشمونت للسلع الفاخرة بأكثر من 2 %.

ومن بين أسهم الشركات ارتفع سهم بانكو بي. بي. إم 2 %، بينما تراجع سهم يونيكريديت 0.9 % بعد أن قال كريدي أجريكول إنه بصدد زيادة حصته في بانكو بي. بي. إم.

وهوى سهم شركة هيلو فريش الألمانية لتجهيز الوجبات 8.2 % إذ أشار المتعاملون إلى تقرير حول تحقيق أمريكي بشأن اتهامات بتشغيل عمالة من الأطفال.

وقفز سهم كمبيو جروب ميديكال بنحو 30 % بعد أن قالت الشركة الألمانية المتخصصة في البرامج الإلكترونية للرعاية الصحية إنها في محادثات متقدمة لصفقة استحواذ من سي. في. سي كابيتال بارتنرز مقابل سعر محتمل 22 يورو (23.24 دولاراً) للسهم.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، بدعم من ارتفاع وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي لكن عمليات جني الأرباح في أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى حدت من المكاسب.

وبعد تأرجح نيكاي بين الصعود والهبوط على مدار الجلسة، أغلق المؤشر مرتفعاً 0.2 % عند 39160.5 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 % عند 2734.56 نقطة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الناشئة التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 2 % وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.9 %. ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسة النقدية في 17 ديسمبر الجاري ويستمر يومين، بينما سيجتمع بنك اليابان في 18 و19 ديسمبر.